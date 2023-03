Sebrae lança selo de qualidade e quer impulsionar 500 pequenas empresas cearenses

O Sebrae-CE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará) lançou nessa quarta-feira (15), na sede da instituição, o Selo de Qualidade Empresarial para impulsionar as pequenas empresas do setor de serviço no Estado. O objetivo do projeto é elevar a qualidade e a capacidade de gestão dos negócios.

Segundo Silvio Moreira, gestor estadual do projeto, o programa espera qualificar 500 pequenas empresas no Ceará dos segmentos de Alimentação (restaurantes, serviços de buffet, barracas de praia e bares), Turismo e Eventos (agências de viagens, hotéis, pousadas e organizadoras de eventos), Saúde e Bem-Estar (salões de beleza, academias de musculação e ginástica) e Reparação Automotiva (manutenção de veículos e oficinas de automóveis).

"O selo de qualidade eu costumo falar que é uma ferramenta de gestão para que ela possa melhorar e se tornar mais competitiva e dar passos maiores. O selo atende 4 grandes setores: turismos, alimentação, fora, automotivo e saúde e bem-estar, e queremos melhorar não só a qualidade do serviço, mas também a qualidade de gestão empresarial", disse.

"Ele avalia aspectos de estratégia, satisfação do cliente, sustentabilidade dos negócios, boas práticas de seguranças", completou.

Formato do programa

Para ser qualificado para receber o selo de qualidade, a empresa passará por uma avaliação entre março e outubro, com um "checklist" de pontos a serem analisados e metas acompanhados a partir de um trabalho de consultoria.

O projeto possui três níveis de excelência (prata, ouro e diamante) e contará com módulos de gestão financeira, de pessoas e princípios de desenvolvimento sustentável, foco em inovação, tecnologia e diferenciais de mercado.

"O checklist é aplicado duas vezes, em abril e outubro, e nesse período a empresa tem o tempo de se adequar nos pontos que ele não atingiu", explicou Silvio Moreira.

Como participar

Para se inscrever, as empresas deverão se inscrever pelo site do projeto e completar o cadastro. A empresa deverá pagar um valor de R$ 480, que poderá ser parcelada em até 10 vezes.

Mas Silvio ainda explicou que o projeto será subsidiado pelo Sebrae, que desembolsará cerca de R$ 4 mil por cada empresa que participar do programa de qualificação.

"O Sebrae existe para subsidiar para o pequeno negócio o acesso a consultorias que a gente sabe que não é barato, então para uma média e grandes eles têm condição", disse.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil