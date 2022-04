Saque do FGTS: aplicativo apresenta instabilidade e lentidão no início dos pagamentos

A primeira rodada do Saque Extraordinário do FGTS começou nesta quarta-feira (20), mas os trabalhadores interessados relatam dificuldades para acessar o sistema da Caixa Econômica Federal.

Nas redes sociais, uma das principais reclamações é quanto a demora para carregar o sistema e o direcionamento dos usuários para uma "sala de espera virtual".

Os trabalhadores relatam ainda os erros com o aplicativo Caixa Tem após passar pela "fila de espera virtual". O Caixa Tem concentra as contas bancárias abertas em nome dos trabalhadores que receberão o dinheiro.

Legenda: Usuários relatam problemas no acesso ao aplicativo Caixa Tem Foto: Reprodução/Twitter

Mais de 3,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro devem passar pelo aplicativo com o intuito de resgatar o benefício extraordinário.

Como movimentar o saldo?

O saque será creditado na Conta Poupança Social Digital do trabalhador. O valor estará disponível para pagamentos usando o cartão de débito virtual ou com o QR code, por meio do Caixa Tem.

O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias, além de poder realizar transações por meio do Pix ou sacar nos terminais de autoatendimento.

Veja o calendário do FGTS Emergencial

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

Trabalhador é obrigado a sacar?

Não. Nessas liberações, o saque é facultativo. O trabalhador poderá indicar que não deseja receber o saque para que o valor não seja debitado. Nesse caso, ele deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do branco para informar.

Contudo, é possível desfazer a operação até o dia 10 de novembro de 2022. Caso o crédito tenha sido feito na Poupança Social Digital do trabalhar e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro deste ano, os valores serão retornados às contas do FGTS.