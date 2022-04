Como descobrir o número do PIS para consultar o saque de até R$ 1 mil do FGTS

A consulta do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi na última sexta-feira e, para acesso ao sistema, o trabalhador deve informar o CPF ou o PIS (Programa de Integração Social).

Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador deve consultar no aplicativo FGTS ou no site. Os valores recebidos chegam a até R$ 1 mil.

Todo trabalhador possui o número do PIS e, para encontrá-lo, pode ser conferido na primeira página da carteira de trabalho, no Cartão Cidadão ou ainda em portais do Governo Federal.

O número pode ainda aparecer como Número de Registro do Trabalhador (NIT) ou Número de Identificação Social (NIS).

Veja como descobrir o número do PIS

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho

Baixe o app Carteira de Trabalho Digital pela loja de aplicativos do seu smartphone;

pela loja de aplicativos do seu smartphone; Faça login com o cadastro do Gov.br

Na aba inferior, clique em 'Contratos;

Em um dos contratos, vá no botão de "+";

Você será redirecionado para a página de detalhes, onde constará o número do PIS/Pasep

Pelo Meu INSS

Acesse o site do INSS;

Faça login com o cadastro do Gov.br;

Clique no ícone de "Meu Cadastro";

Ao final da página, consta o número NIT

Pelo aplicativo FGTS

Baixe o app FGTS na loja de aplicativos do seu smartphone;

na loja de aplicativos do seu smartphone; Faça o login Caixa;

Na parte de baixo da tela, vá em "Mais" e clique na opção "Endereço e dados pessoais";

Você será redirecionado para uma página com informações pessoais, em que constará o número PIS

Pelo aplicativo Caixa Trabalhador

Baixe o app Caixa Trabalhador na loja de aplicativos do seu smartphone;

na loja de aplicativos do seu smartphone; Na página inicial, vá na opção "Acessar" e faça o login Caixa;

Na parte de baixo da tela, vá na opção "Meu NIS"

O número do PIS será mostrado como NIS.

Pelo portal do Ministério da Economia

Acesso o site de serviços do Ministério da Economia;

Faça login com o cadastro do Gov.br;

Vá na opção "Consultar Abono Salarial";

Você será redirecionado para uma página com informações, onde constará o número NIT.