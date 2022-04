Saque do FGTS: 40% dos inadimplentes vão usar dinheiro para limpar nome

Quatro em cada dez trabalhadores que estão inadimplentes usarão o saque de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para limpar o nome, aponta pesquisa do Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa.

O calendário de liberações começa hoje (20). Podem sacar o dinheiro nesta quarta-feira os nascidos em janeiro que tenham dinheiro nas contas do Fundo.

Cartão de crédito

O estudo aponta ainda que 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro liberado para pagar dívidas de cartão de crédito. Outros 26% pretendem colocar as contas básicas, como água, luz e gás, em dia.

Informa a pesquisa que 12% dos entrevistados vão pagar dívidas contraídas em bancos e 8% pretendem quitar débitos com familiares ou amigos.

Outros 13% afirmam que vão usar o FGTS para fazer compras em supermercados e 12% querem investir o dinheiro

O levantamento foi realizado durante entre os dias 12 e 14 de abril e ouviu mais de 1.679 usuários da Serasa.

O Serasa aponta que, no Ceará, mais de 2,5 milhões de ofertas estão disponíveis para limpar o nome por até R$ 1.000,00.

Veja o calendário do FGTS Emergencial

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06