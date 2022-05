Saque do FGTS: aplicativo apresenta instabilidade e atraso nos pagamentos para nascidos em agosto

Trabalhadores nascidos em agosto, com direito a oitava rodada do Saque Extraordinário do FGTS, relatam dificuldades para movimentar os valores no aplicativo Caixa Tem.

Segundo calendário da Caixa, os nascidos em agosto teriam direito ao saque do FGTS a partir dessa quarta-feira (25).

Nas redes sociais, uma das principais reclamações é quanto ao atraso na data de depósito dos valores no aplicativo. "Não chegou nada na minha conta, e no aplicativo do FGTS fala que a previsão é próximo mês", disse um usuário no Twitter.

@Caixa nasci em agosto e o saque do FGTS era pra ser hoje

não chegou nada na minha conta, e no aplicativo do FGTS fala que a precisão é próximo mês

mass não estou entendendo pois o dia do mês de agosto é hoje, então por que não irei receber hoje? — Yas (@singerfeels) May 25, 2022

Em um caso relatado à reportagem, o beneficiário nascido em agosto só teria direito ao saque em 8 de junho, data de pagamento dos nascidos em novembro.

Em resposta, a Caixa Econômica Federal afirmou data de solicitação do saque foi em 19/05, sendo orientado a aguardar a data prevista para crédito indicada no App FGTS.

meu aplicativo do FGTS simplesmente não funciona faz dias, tô com muita raiva — ilarie (@guarnieri_lay) May 22, 2022

Eu não aguento mais abrir o meu aplicativo do fgts e vê lá "saque em processamento" sendo que eu sou de MAIO, era pra ter recebido dia 14. @Caixa — Kah (@karolynnes_) May 23, 2022

Caso o crédito do Saque Extraordinário não seja disponibilizado de forma automática, o trabalhador deverá acessar o App FGTS, no menu “Saque Extraordinário”, confirmar/complementar os dados cadastrais e clicar em “Solicitar Saque” para liberação do valor.

Esclarecemos que, entre o dia da solicitação de saque e o dia do efetivo crédito na Conta do CAIXA Tem, é necessário um prazo mínimo para o processamento do pedido, motivo pelo qual o crédito pode ser realizado em data posterior do calendário.

Nesse caso, a CAIXA orienta que o trabalhador acompanhe a data prevista para crédito pelo App FGTS.

Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da CAIXA: App FGTS, fgts.caixa.gov.br, 4004-0104 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para demais regiões).

Como movimentar o saldo?

O saque será creditado na Conta Poupança Social Digital do trabalhador. O valor estará disponível para pagamentos usando o cartão de débito virtual ou com o QR code, por meio do Caixa Tem.

O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias, além de poder realizar transações por meio do Pix ou sacar nos terminais de autoatendimento.

Veja o calendário do FGTS Emergencial

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

Trabalhador é obrigado a sacar?

Não. Nessas liberações, o saque é facultativo. O trabalhador poderá indicar que não deseja receber o saque para que o valor não seja debitado. Nesse caso, ele deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do branco para informar.

Contudo, é possível desfazer a operação até o dia 10 de novembro de 2022. Caso o crédito tenha sido feito na Poupança Social Digital do trabalhar e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro deste ano, os valores serão retornados às contas do FGTS