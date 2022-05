Empresa não pagou o FGTS, e agora? Saiba o que fazer

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito concedido aos trabalhadores com carteira assinada e deve ser depositado nas contas todos os meses pelas empresas. O valor corresponde a 8% do salário do colaborador.

Em regra, os empregadores devem efetuar o depósito até o dia 7 de cada mês. Porém, algumas empresas não fazem pagamento no prazo certo ou somente quando trabalhador é demitido.

De acordo com dados de 2020 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), as dívidas relacionadas ao FGTS era cerca de R$ 39,2 bilhões em todo o Brasil de, pelo menos, 232 mil empregadores.

Assim, o que fazer caso a empresa não esteja depositando os valores?

Denúncia formal

Uma das possibilidades é, inicialmente, entrar em contato com a empresa para cobrar os valores atrasados. Caso não haja um acordo, o trabalhador pode registrar uma denúncia no sindicato ou no portal de denúncias do Ministério do Trabalho e Previdência.

Para isso, o trabalhador deve ter a conta do Gov.br. Após realizar o login, o trabalhador deve preencher um formulário de denúncia relatando o ocorrido.

Outra alternativa é buscar o Ministério Público do Trabalho (MPT) ou ainda a Justiça do Trabalho. Pelo site do MPT, é possível fazer a denúncia, informando detalhes das irregularidades trabalhistas.

Ao fazer a denúncia, o trabalhador deve informar o estado e a cidade onde ocorrem os fatos, além de outros dados. A denúncia é sigilosa.

Onde procurar ajuda

Ministério do Trabalho e Previdência

Ministério Público do Trabalho (MPT)

Justiça do Trabalho

Sindicato

Ação tem prazo

Porém, o trabalhador que não estiver recebendo os valores precisa se atentar pois há um prazo limite para entrar com ação contra a empresa.

A ação pode ser realizada até dois anos após o desligamento da empresa e o trabalhador pode cobrar até cinco anos de valores que não foram depositados.

Empresa recebe multa?

Além de estar passível a uma ação judicial, a empresa que não fizer os depósitos em dia pagará multa, conforme previsto na lei nº 8.036/90.

A multa pode ser de 5% no mês de vencimento da obrigação ou de 10% a partir do mês seguinte ao do vencimento. Ainda devem ser pagos juros de 0,5% ao mês.

Por isso, é fundamental que o trabalhador cheque mensalmente a conta do FGTS para verificar se os depósitos estão sendo realizados pela empresa.

Veja o passo a passo para consultar o saldo do FGTS:

Abra o aplicativo e clique em 'Entrar no aplicativo' Informe seu CPF, vá em 'Não sou um robô' e selecione as imagens solicitadas Digite sua senha e clique em 'Entrar' Se não a lembrar, é possível redefinir uma nova senha em 'Recuperar senha' Na tela inicial, estarão as informações das empresas nas quais trabalhou O saldo da empresa atual ou do último empregador estarão no topo da tela Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, basca acessar 'Ver todas as suas contas' O último depósito bancário também estará na tela inicial