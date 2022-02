Como consultar saldo de valores nas contas do FGTS?

O Governo Federal deve anunciar novo saque das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nos próximos dias. A previsão é que cerca de 40 milhões de pessoas saque até R$ 1 mil.

Para consultar se tem saldo e se os depósitos estão sendo feitos periodicamente pelo empregador, o trabalhador pode conferir o extrato disponível no aplicativo FGTS, compatível para Android e iOS.

Veja o passo a passo para consultar o saldo do FGTS:

Abra o aplicativo e clique em 'Entrar no aplicativo' Informe seu CPF, vá em 'Não sou um robô' e selecione as imagens solicitadas Digite sua senha e clique em 'Entrar' Se não a lembrar, é possível redefinir uma nova senha em 'Recuperar senha' Na tela inicial, estarão as informações das empresas nas quais trabalhou O saldo da empresa atual ou do último empregador estarão no topo da tela Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, basca acessar 'Ver todas as suas contas' O último depósito bancário também estará na tela inicial

Os recursos do FGTS são depositados mensalmente pelo empregador na conta do trabalhador com carteira assinada. O valor é o equivalente a 8% do salário.

O saque, entretanto, só é permitido em determinadas situações, como nas demissões sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria.

Quais as condições normais de saque do FGTS?

SITUAÇÕES QUE PERMITEM O SAQUE TOTAL DO FGTS:

Dispensa sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.

SITUAÇÕES QUE PERMITEM O SAQUE PARCIAL DO FGTS:

Saque-aniversário: permite que os trabalhadores possam realizar o saque de parte do FGTS uma vez ao ano, em data próxima ao seu aniversário. A modalidade ainda possui algumas regras e ao optar pelo saque-aniversário o funcionário fica por dois anos sem direito de realizar o saque em caso de demissão.

