Saque-aniversário do FGTS: confira o calendário de pagamento de 2022

A Caixa Econômica Federal já disponibilizou o calendário de 2022 do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

No ano passado, mais de 9 milhões de novos trabalhadores aderiram à modalidade de retirada de parte dos recursos do Fundo anual, no mês de nascimento.

Interessados podem fazer a solicitação pelo aplicativo do FGTS, pelo site, nos caixas eletrônicos da Caixa ou nas agências do banco e receber ainda em 2022. Confira o calendário abaixo.

Calendário FGTS 2022 - Saque-aniversário

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 3 de janeiro de 2022

3 de janeiro de 2022 Data limite para sacar: 31 de março de 2022

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 1º de fevereiro de 2022

1º de fevereiro de 2022 Data limite para sacar: 30 de abril de 2022

Nascidos em março

Início do pagamento: 1º de março de 2022

1º de março de 2022 Data limite para sacar: 31 de maio de 2022

Nascidos em abril

Início do pagamento: 1º de abril de 2022

1º de abril de 2022 Data limite para sacar: 30 de junho de 2022

Nascidos em maio

Início do pagamento: 2 de maio de 2022

2 de maio de 2022 Data limite para sacar: 31 de julho de 2022

Nascidos em junho

Início do pagamento: 1º de junho de 2022

1º de junho de 2022 Data limite para sacar: 31 de agosto de 2022

Nascidos em julho

Início do pagamento: 1º de julho de 2022

1º de julho de 2022 Data limite para sacar: 30 de setembro de 2022

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 1º de agosto de 2022

1º de agosto de 2022 Data limite para sacar: 31 de outubro de 2022

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 1º de setembro de 2022

1º de setembro de 2022 Data limite para sacar: 30 de novembro de 2022

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 1º de outubro de 2022

1º de outubro de 2022 Data limite para sacar: 31 de dezembro de 2022

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 1º de novembro de 2022

1º de novembro de 2022 Data limite para sacar: 31 de janeiro de 2023

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 1º de dezembro de 2022

1º de dezembro de 2022 Data limite para sacar: 28 de fevereiro de 2023

Como optar pelo saque-aniversário?

Os interessados em escolher essa modalidade de pagamento devem informar à Caixa, por meio do aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS), pelo site do Fundo, pelo Internet Banking CAIXA ou pelas agências do banco.

O trabalhador que optar pelo saque-aniversário e depois mudar de ideia terá que esperar o período de 24 meses para a mudança ser efetivada. Já quem preferir ficar no modelo tradicional de acesso ao FGTS, chamado agora de saque-rescisão — e ter direito a sacar o saldo integral em caso de demissão — não precisa fazer nada.

Como calcular o valor do benefício?

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme a tabela abaixo:

Foto: caixa

Como consultar o saldo do FGTS?

Para saber qual é o valor disponível para saque na conta do FGTS, o trabalhador por acessar o site da Caixa ou o aplicativo FGTS.

Pelo site da Caixa

Através do site da Caixa é necessário confirmar o número do Número de Identificação Social (NIS) ou o CPF e clicar em "cadastrar senha".

O NIS (também chamado de NIT) e o PIS/Pasep são o mesmo número, a diferença é que eles são gerados em bases de dados diferentes. Eles podem ser encontrados impressos na Carteira de Trabalho.

Após cadastrar a senha, leia o regulamento e clique em "aceito". Depois, preencher todos os campos com os dados pessoais. Por último, crie uma senha com até oito dígitos, com letras e números, e confirme. Então, o usuário será direcionado para a tela de login novamente. Preencha os campos com NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e acesse.

Usando o aplicativo

No app FGTS, é necessário selecionar a opção "cadastre-se" e preencher todos os dados solicitados. Em seguida, cadastre uma senha de acesso. Para quem já usava o aplicativo, pode repetir o mesmo número de senha que usava antes. Após incluir os dados, é só clicar no botão "não sou um robô".

O trabalhador vai receber um e-mail de confirmação no endereço de eletrônico anteriormente informado pelo usuário. Acesse o e-mail e clique no link que foi enviado. Após o cadastramento, o indivíduo deve abrir o aplicativo e informar o CPF e a senha cadastrada.

Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais sobre a vida profissional do usuário. Depois de responder as perguntas, o trabalhador deve ler e aceitar as condições de uso do aplicativo, clicando em "concordar".

Caso o interessado não tiver acesso ao site da Caixa ou ao aplicativo FGTS, deve ligar para o número 0800 724 2019 ou, em último caso, ir até uma agência do banco.

Caso o trabalhador seja cliente Caixa, pode acessar o extrato do FGTS no internet banking no computador ou no aplicativo Caixa pelo celular ou tablet.

Quando o saque fica disponível?

O período para saque pelos trabalhadores é até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Ou seja, se o beneficiário nascido em março escolher a modalidade, ele pode realizar o saque desde o dia 1º de março até o último dia útil do mês de maio, dia 31.

Caso o trabalhador não saque o recurso até essa data, o valor volta automaticamente para a conta no FGTS.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE