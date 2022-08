Salário mínimo de R$ 1.302 em 2023 é proposto pelo Governo

Para 2023, o salário mínimo deve ser de R$ 1.302, segundo a proposta enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional. Esse orçamento está presente no projeto da Lei Orçamentária Anual divulgado pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira (31). As informações são do portal g1.

O valor representa um aumento pouco maior que 7,41% - R$ 90 a mais que o salário mínimo atual, de R$ 1.212. A Constituição estabelece que o reajuste do salário mínimo não pode ser inferior à inflação do ano anterior.

Inflação

O valor proposto ainda não é definitivo. O governo terá de rever o orçamento caso a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC) no acumulado de 2022 for diferente da estimativa. O valor do piso para 2023 será definido até o fim do ano.

O salário mínimo a R$ 1.302 proposto pelo governo tem correção somente pela inflação. Caso aprovado para o ano que vem, será o quarto ano sem aumento real do salário mínimo, ou seja, sem elevação acima da inflação.