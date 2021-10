Saiba quais regionais de Fortaleza registram compras de supermercado mais caras

A Regional 6 registrou preços de alimentos e produtos mais caros na Capital cearense, indica nova pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), realizada em supermercados, entre os dias 15 e 18 de outubro.

Conforme o Procon, a soma de 61 produtos na Regional 6 atingiu o valor de R$ 710,72, enquanto que em bairros da Regional 1 os mesmo itens são comercializados a R$ 671,20. A diferença, portanto, é de quase R$ 40.

A pesquisa divulgada nesta terça-feira (26) está disponível, na íntegra, no aplicativo 'Proconomizar' e no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba de defesa do consumidor.

A Regional 6 engloba bairros como Aerolândia, Messejana, Cambeba, Parque Iracema, Lagoa Redonda, Paupina e Coaçu. A Regional 1, por sua vez, reúne bairros como Álvaro Weyne, Jacarecanga, Carlito Pamplona, Barra do Ceará e Vila Velha.

O levantamento é realizado presencialmente pela equipe do Procon e dividido por itens de alimentação, carnes e aves, padaria, refrigerantes, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica e ainda cuidados e higiene infantil.

Menor diferença de preço entre as regionais

De acordo com a diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, apesar da diferença de preço entre produtos das regionais, essa foi uma das menores diferenças de preços já constatadas pela pesquisa mensal do órgão.

"Nessa pesquisa de outubro, identificamos que há uma aproximação de preços em todos os bairros e regiões de Fortaleza, como se fosse uma linearidade de valores. Vamos aguardar se a pesquisa do próximo mês traz essa tendência", observa Rabelo.

A análise individual dos preços dos produtos corrobora com a análise da diretora do Procon. Dentre os 61 produtos pesquisados, apenas um item teve variação acima de 100%. Foi o caso do sabonete infantil (80g), que pode ser encontrado de R$ 2,19 a R$ 4,99, resultando em uma diferença de 127,85%. Já os demais itens apresentam variações inferiores a 100%.

Eneylândia Rabelo endossa ainda que esta é a primeira vez que itens industrializados lideram a variação de preços em relação a frutas, legumes e verduras, itens perecíveis, mais suscetíveis a variação de preços.

Veja os preços mais caros por regional:

Regional 6: R$ 710,72

Regional 8: R$ 702,29

Regional 11: R$ 696,73

Regional 7: R$ 694,06

Regional 12: R$ 690,45

Regional 2: R$ 688,82

Regional 9: R$ 687,33

Regional 10: R$ 685,98

Regional 5: R$ 682,87

Regional 4: R$ 675,04

Regional 3: R$ 674,81

Regional 1: R$ 671,20

Confira dicas para economizar ao ir às compras:

Verifique as datas de promoções e dias de ofertas;

Analise os encartes distribuídos como sendo de produtos promocionais e exija os mesmos preços nos caixas.

Se houver divergência, o consumidor tem o direito de pagar sempre o menor valor;

Avalie e faça as contas com as despesas mensais, como mensalidades escolares, impostos parcelados e outros;

Faça uma lista dos produtos que realmente precisa comprar;

Evite realizar as compras com fome ou acompanhado de crianças;

Pesquise preços e verifique a melhor forma de pagamento e descontos nos pagamentos à vista, em dinheiro e no cartão de crédito;

Confira a data de validade dos produtos;

Nem sempre o produto com tarja vermelha é o mais barato. Procure a categoria do item exposto como promocional e escolha um produto que seja mais em conta. Certamente, você sairá economizando;

Na entrada de lojas e supermercados, por exemplo, normalmente são colocados produtos que induzem o consumidor à compra. Portanto, evite-os;

Alimentos congelados devem ser colocados por último no carrinho para que sua qualidade não seja comprometida.