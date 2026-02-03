Resultado da Timemania 2351 de hoje, 03/02; prêmio é de R$ 5,0 milhões

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 2351, a Timemania vai sortear um valor de R$ 5,0 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h de hoje terça-feira, 03/02. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2351

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$3,50 - 10 números Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em) 1º 7 números 26.472.637 2º 6 números 216.103 3º 5 números 5.220 4º 4 números 276 5º 3 números 29 Time do Coração Um clube de futebol 80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

