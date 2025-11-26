Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sorteio +Milionária
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 306 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 26/11. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 19h do sábado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 306

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 50 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 51 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2891 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
Há 51 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
Há 51 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 51 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2854 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 51 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 777 em 26/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 51 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem mostra a Carteira de Identidade de Adgovada.
Papo Carreira

Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

O resultado da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado ficou disponível para consulta nesta quarta-feira (26).

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra mulher passeando no shopping.
Negócios

O que se sabe sobre a chegada Dolce & Gabbana, primeira loja de alto luxo do Ceará?

Será a segunda loja da marca no Nordeste.

Milenna Murta* e Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Evento Sindienergia
Victor Ximenes

Mercado de energia por assinatura do CE se une e mira novos flancos de crescimento

Empresários se aliam para atacar gargalos e avançar, em meio a um ambiente regulatório instável

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Junior Achievement Ceará celebra 20 anos e reúne personalidades

A reunião terá a presença do empresário Jorge Gerdau e ressaltará histórias, conquistas da instituição, que tem contribuído para transformar a realidade de milhares de jovens

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Imagem da Sede do INSS mostrando topo do prédio com vidros espelhados.
Negócios

STF derruba 'revisão da vida toda' do INSS

Julgamento foi encerrado na noite dessa terça-feira (25).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea da Igreja Matriz de Quixeramobim.
Negócios

Por que Quixeramobim é a 2ª pior cidade em inovação e dinamismo econômico do Brasil?

Município foi escolhido para receber o primeiro porto seco da Transnordestina no Ceará.

Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (26) e como jogar.

Redação
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Maior exportador de bananas para a Europa torna-se Cidadão Cearense

O paulista Edson Brok, que produz e exporta banana nanica – a Cavendish – na Chapada do Apodi, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Deputado Capitão Alberto Neto
Victor Ximenes

Cearense lidera articulação que mexe com Ozempic e bilhões de reais

Patente do Ozempic pode expirar nos próximos meses, mas STJ pode mudar a regra do mercado farmacêutico

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Jovens reunidos em ambiente de trabalho.
Delania Santos

Por que a geração Z leva os pais à entrevista?

Delania Santos
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para economista José Maria Porto, concorrência chinesa está só começando

Ele fez uma pesquisa que concluiu o seguinte: há setores nos quais “não há como concorrer com a China”.

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra homem branco e com barba. Usa terno e sorri para a foto.
Victor Ximenes

Dono do Mêntore adquire empresa cearense e entra no mercado de alimentação corporativa

Empresário vai aportar R$ 100 milhões.

Victor Ximenes
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Faec e Abid promovem mais duas missões internacionais do agro

Ambas serão realizadas em março de 2026, a primeira para a Espanha, a segunda para para os EUA. Irão empresários, pesquisadores e técnicos dos governos federal e estaduais

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025