Rede Ibis terá hotel em shopping de Fortaleza e outro em cidade do Interior; veja locais e prazo para inauguração

A rede Accor vai abrir duas novas unidades do hotel Ibis no Ceará nos próximos anos. O anúncio foi feito por Abel Castro, Officer (CDO) Accor Américas na divisão Premium, Midscale e Economy (PM&E) do grupo, em evento de apresentação dos resultados financeiros de 2024 da empresa ocorrido nesta terça-feira (25) em São Paulo.

Os dois hotéis já tinham sido anunciados anteriormente, mas agora ganharam novos prazos para inauguração. Uma das unidades abre já em 2025, o Ibis Styles, a ser instalado no Shopping Giga Mall, no bairro Messejana, em Fortaleza. A previsão era de que a inauguração ocorresse no segundo semestre de 2024 para ampliar as vagas de hospedagem na região Sul da Capital.

A outra abertura vai ser em uma cidade que ainda não possui unidades do Ibis Hotel. Conforme Abel Castro, Sobral vai ganhar um novo empreendimento da rede hoteleira, e a construção deve ser finalizada e entregue em 2027.

Juntos, os dois novos hotéis da rede Ibis se somam a outros seis empreendimentos da bandeira no Estado e trazem um incremento de 220 quartos para a rede hoteleira cearense. Além das novas unidades em Fortaleza e Sobral, conforme disponibilizado no site da empresa, o grupo tem equipamentos na Capital (três), Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

Ceará como destino de expansão

Em relação a um ano atrás, a rede Accor previa três novos Ibis Hotel no Ceará, sendo dois em Fortaleza — incluindo um no bairro Praia do Futuro — e um em Jijoca de Jericoacoara. Agora, a rede busca novos destinos, usando as três variações do Ibis:

Ibis Hotel : bandeira tradicional do grupo, com serviços mais voltado para o segmento premium;

: bandeira tradicional do grupo, com serviços mais voltado para o segmento premium; Ibis Styles : focada em maior investimento em decoração e quartos temáticos;

: focada em maior investimento em decoração e quartos temáticos; Ibis Budget: definida pela empresa como a bandeira de descontos, com menos personalização e maior custo-benefício aos clientes.

O novo hotel da Praia do Futuro, em Fortaleza, e o de Jericoacoara não foram destacados pelo CEO para as Américas da divisão PM&E da rede Accor, Thomas Dubare. Ele destaca a força da marca Ibis no portfólio da rede, que chegou há 45 anos no Brasil e já tem 220 unidades em todo território nacional, entre Ibis, Ibis Style e Ibis Budget.

Legenda: Ibis Budget é a marca de hotéis com menor preço no comparativo com o Ibis Hotel instalado na mesma região Foto: Shutterstock

A bandeira deve ter investimento recorde nos próximos anos. "A marca funciona. É uma marca simples, que tem conhecimento alto. Fizemos investimento recorde no marketing para o Ibis ano passado, não só para os Ibis existentes, como para os próximos. Como 95% do nosso desenvolvimento futuro é franquia, Ibis e Novotel deve entrar forte nesse mercado", aponta Thomas.

As duas novas unidades do hotel Ibis no Ceará estão entre os 19 acordos de expansão confirmados pela divisão PM&E da Accor no Brasil em 2024. De modo geral, serão seis Ibis Styles, um Ibis Budget e os 12 restantes serão da bandeira tradicional do Ibis Hotel.

Fortaleza será a maior das cidades anunciadas pela rede a receber uma nova unidade do grupo nas assinaturas do PM&E assinadas em 2024. Recife (PE) e Macaé (RJ) também estão no radar de futuros hotéis do Ibis a serem abertos.

