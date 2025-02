IPCA-15 sobe 1,23% em fevereiro, maior alta para fevereiro desde 2016

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve alta de 1,23% em fevereiro deste ano, 1,12 ponto percentual acima do registro de janeiro, que apresentou 0,11%. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (25).

A alta é a maior desde abril de 2022 (1,73%), além de ser a maior para um mês de fevereiro desde 2016 (1,42%). Analistas financeiros, entretanto, apontavam uma alta ainda mais significativa, de algo em torno de 1,37%.

Veja também Negócios Saiba como será o expediente bancário no Carnaval de 2025 Negócios Lula anunciará medida que libera saldo do FGTS para quem usou saque-aniversário

Ainda conforme levantamento do IBGE, a prévia da inflação acumula alta de 1,34%, nos últimos 12 meses, com variação de 4,96%. O número, inclusive, está acima dos 4,50% observados nos 12 meses encerrados em janeiro.

Projeções para o indicador em 12 meses mostravam avanço de 4,28% a 5,91%, com mediana positiva de 5,11%. No mês de fevereiro de 2024, o IPCA-15 foi de 0,78%.

Habitação

Quando o assunto é o preço dos grupos de Habitação, o IBGE aponta que este foi o maior impacto sobre o índice do período. Os preços subiram 4,34%, com 0,63 ponto percentual.

A energia elétrica residencial foi a principal responsável pela pressão nos preços da habitação, com impacto de 0,54 ponto porcentual. O levantamento mostra que a conta de luz avançou 16,33% em fevereiro, logo após a queda de 15,46% de janeiro por conta da incorporação do bônus de Itaipu.

Outra alta foi de 0,52% da taxa de água e esgoto, vinda de reajustes de 6,42% nas tarifas em Belo Horizonte e do reajuste de 6,45% nas tarifas de uma das concessionárias em Porto Alegre. Elas estão vigentes desde o dia 1º de janeiro.

Em Educação (4,78%), a maior contribuição veio dos cursos regulares (5,69%), por conta dos reajustes no início do ano letivo. As variações foram as seguintes: Ensino Fundamental (7,50%), do Ensino Médio (7,26%) e Ensino Superior (4,08%).

Outros grupos

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas subiram 0,61% em fevereiro, após a alta de 1,06% registrada em janeiro. A contribuição do grupo foi positiva, de 0,14 ponto porcentual para o IPCA-15, com aumento de 1,23% no mês.

Entre os componentes, a alimentação no domicílio teve alta de 0,63% em fevereiro, desacelerando após o avanço de 1,1% no mês anterior. Os destaques vieram da cenoura (17,62%) e do café moído (11,63%). Já entre as quedas, os destaques ficam para a batata-inglesa (-8,17%), o arroz (-1,49%) e as frutas (-1,18%).

Já os preços da alimentação fora do domicílio subiram 0,56% no período, também desacelerando com relação à alta de 0,93% em janeiro. A refeição (0,43%) e o lanche (0,77%) tiveram variações inferiores às observadas no mês anterior, de 0,96% e 0,98%, respectivamente.

No caso dos Transportes, o aumento foi de 0,44%, com impacto de 0,09 ponto porcentual no índice do período.

Já no preço dos combustíveis, o aumento foi de 1,88% em fevereiro, após alta de 0,67% no mês anterior. A gasolina subiu 1,71%, após alta de 0,53% em janeiro, enquanto o diesel subiu 2,42%, após aumento de 1,1% em janeiro.