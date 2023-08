Receita abre consulta para 4º lote do Imposto de Renda 2023; veja como consultar

A Receita Federal abrirá na próxima quinta-feira (24), a partir das 10h, as consultas ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023, relativo ao ano-base 2022. O lote será pago a 6,11 milhões de contribuintes e as restituições somam R$ 7,5 bilhões.

Os recursos serão depositados em 31 de agosto. Os beneficiários são:

11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos; 86.427 entre 60 e 79 anos;

9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave;

30.453 cuja maior fonte de renda seja o magistério;

219.288 contribuintes sem prioridade legal, mas, por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix, receberam a prioridade.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Para checar o status da restituição e verificar se ela estará disponível neste lote, o próprio site da Receita Federal deve ser utilizado. Dentro dele, o usuário deve clicar na opção "Meu Imposto de Renda" e, logo após isso, selecionar a opção "Consultar a Restituição".

Além disso, o portal e-Cac também pode ser utilizado para essa consulta. Ele informa o status da declaração e ainda avisa se há alguma pendência na declaração, delimitando até mesmo se ela está na 'malha fina'.

O portal citado também disponibiliza a retificação de eventuais erros encontrados na declaração, acessando por meio de CPF, código de acesso e senha ou pelo login com a conta Gov.br.

Assim como nos anos anteriores, o pagamento será direcionado à conta bancária informada previamente pelo contribuinte durante o processo de Declaração de Imposto de Renda. O valor será distribuído diretamente na conta corrente ou na chave Pix informada.

Confira o calendário dos próximos lotes de restituição: