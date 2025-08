Quina 6788 acumula, e prêmio pode chegar a R$ 9 milhões no próximo sorteio; veja como apostar

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteados da Quina 6788, nesta quinta-feira (31). Com o resultado, o prêmio principal deve chegar a R$ 9 milhões no próximo sorteio.

Apesar de os jogadores não terem acertado a combinação completa, 37 apostas indicaram corretamente 4 números e levaram R$ 12.467,82, cada.

O próximo sorteio está marcado para sábado (1º), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina de hoje

54 - 11 - 63 - 10 - 56

Resumo do sorteio

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 12.467,82

3 acertos

3.805 apostas ganhadoras, R$ 115,46

2 acertos

101.219 apostas ganhadoras, R$ 4,34

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.