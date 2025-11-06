Diário do Nordeste
Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3532 e levam mais de R$ 398 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Cartelas de Lotofácil.
Legenda: Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3532, sorteada na noite desta quinta-feira (6), e levaram R$ 398.110,52 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Santa Rita (PB), Nossa Senhora das Dores (SE), Santos (SP)  e São Paulo (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (7), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO

10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06

RESUMO DE HOJE

15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55

14 acertos
196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57

13 acertos
7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
545310 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

