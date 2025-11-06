Cunhado de Manga, pastor é preso em operação da PF em Soroacaba

Um pastor, identificado como Josivaldo Batista, da igreja Templo Gloria e Renovo de Deus, foi o segundo preso da Operação Copia e Cola, da Polícia Federal. O religioso é cunhado de Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba, que foi afastado durante 180 dias após pedido da PF. A deflagração ocorreu nesta quinta-feira (6). A informação foi compartilhada pelo portal Metrópoles.

A ação, determinada pela Justiça, faz parte de nova fase da Operação Copia e Cola, que investiga irregularidades em contratos da saúde na Cidade. Além do pastor, o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito, também foi preso nesta quinta.

A prisão do líder religioso foi confirmada por uma fonte da Polícia Federal ao Metrópoles. Em abril, durante a primeira fase da operação, foram encontrados cerca de R$ 863 mil na casa de Josivaldo e sua esposa, a também pastora, de Souza.

Veja também PontoPoder Ex-deputado Paulo Frateschi é morto a facadas pelo filho, em São Paulo País Moraes anuncia que PF abriu inquérito sobre crime organizado no RJ País CadÚnico ficará indisponível em todo o Brasil nesta sexta-feira (7)

Não há uma manifestação pública do pastor diretamente ligada à operação. Mas, nesta quinta, o perfil oficial da pastora, no Instagram, publicou uma foto do casal e uma legenda falando sobre “tempestades”.

“Em um relacionamento, não é a ausência de lutas que revela maturidade, e sim a forma como o casal escolhe atravessá-las. As tempestades vêm para todos, mas aqueles que caminham de mãos dadas, guiados pela Palavra e sustentados pela oração, permanecem firmes”, escreveu Simone.

'PREFEITO TIKTOKER'

O chefe de Sorocaba se pronunciou no Instagram sobre o afastamento. "Incrível, me afastaram do cargo de prefeito", escreveu. Em vídeo, ele relatou que parlamentares falaram para ele ter cuidado, pois os "caras" tentam tirar qualquer um que ameaça a candidatura deles.

"Eu não vou desistir de Sorocaba, eu não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão fazendo vai fazer o nosso nome soprar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha", destacou o prefeito.

Operação da PF

A Operação Copia e Cola apura supostas práticas ilegais envolvendo a contratação de uma organização social (OS) sem fins lucrativos pela Prefeitura de Sorocaba, por meio de contrato emergencial e termo de convênio destinados à gestão de unidades de saúde.

Segundo a investigação da PF, uma OS contratada pela Prefeitura é suspeita de lavagem de dinheiro.

A investigação, iniciada em 2022, identificou depósitos em espécie, pagamentos de boletos e compras de imóveis como movimentações suspeitas.