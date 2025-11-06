CadÚnico ficará indisponível em todo o Brasil nesta sexta-feira (7)

O Cadastro Único (CadÚnico) ficará indisponível para atualização em todo o Brasil nesta sexta-feira (7) devido à manutenção do sistema. Por causa disso, neste dia, não haverá atendimento relacionado ao cadastro nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Vapt-Vupt, Centros Pop e Regionais e na Casa do Cidadão de Fortaleza.

Serviços online, como o aplicativo Meu CadÚnico, também poderão ficar instáveis. A previsão é de que os atendimentos sejam normalizados na próxima segunda-feira (10).

Manutenção

As suspensões do CadÚnico ocorrem mensalmente para extração da base de dados pela Dataprev. Esse processo é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e exige a paralisação temporária do sistema para garantir a integridade e a consistência das informações do cadastro.

A extração da base mensal é fundamental para verificar e cruzar dados com outras bases governamentais, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a Receita Federal, o que evita pagamentos indevidos ou fraudes e garante que os benefícios sejam repassados a quem realmente precisa.

Quando devo atualizar o CadÚnico?

A atualização dos dados do CadÚnico deve ser feita, obrigatoriamente, a cada dois anos, ou sempre que houver mudança na composição familiar. Também devem ser informadas alterações de endereço, renda ou situação de trabalho de todos os membros da família.

Quem deixar de atualizar o cadastro no prazo pode ter seus benefícios bloqueados ou cancelados.

O que é o CadÚnico?

O CadÚnico é um registro criado pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda e garantir o acesso delas a programas sociais como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, ID Jovem, Auxílio Gás e Tarifa Social de Energia Elétrica.

No Ceará, o instrumento também é utilizado para acessar o programa CNH Popular.