'Prefeito tiktoker', Rodrigo Manga é afastado do cargo

O gestor de Sorocaba (SP) foi afastado durante 180 dias após pedido da Polícia Federal.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
País

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por suspeita de corrupção, nesta quinta-feira (6). Manga passará 180 dias afastado da Prefeitura da Cidade. Neste período, o vice-prefeito, Fernando Costa (PSD), assumirá a gestão. 

A ação, determinada pela Justiça, é parte de nova fase da Operação Copia e Cola, que investiga irregularidades em contratos da saúde na Cidade. Duas pessoas foram presas até o fim da manhã. Entre elas o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito.

Mott é suspeito de ser lobista (profissional contratado por uma empresa ou grupo de interesse para influenciar decisões politicas ao próprio favor) e é investigado por lavagem de dinheiro.

Prefeito se manifesta

Com agenda em Brasília, o chefe de Sorocaba se pronunciou no Instagram sobre o afastamento. "Incrivel me afastaram do cargo de prefeito", escreveu. Em vídeo, ele relatou que parlamentares falaram para ele ter cuidado, pois os "caras" tentam tirar qualquer um que ameaça a candidatura deles. 

"Eu não vou desistir de Sorocaba, eu não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão fazendo vai fazer o nosso nome soprar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha", destacou o prefeito. 
Rodrigo Manga
Prefeito de Sorocaba

Operação da PF

A Operação Copia e Cola apura supostas práticas ilegais envolvendo a contratação de uma organização social (OS) sem fins lucrativos pela Prefeitura de Sorocaba, por meio de contrato emergencial e termo de convênio destinados à gestão de unidades de saúde.

Segundo a investigação da PF, uma OS contratada pela Prefeitura é suspeita de lavagem de dinheiro. 

A investigação, iniciada em 2022, identificou depósitos em espécie, pagamentos de boletos e compras de imóveis como movimentações suspeitas.

O "prefeito tiktoker" 

Formado em Marketing, Rodrigo Manga ficou conhecido como "prefeito tiktoker" e ganhou notoriedade nas redes sociais por usar linguagem informal e buscar se comunicar diretamente com os mais jovens.

Atualmente Rodrigo está com mais de 3,3 milhões de seguidores no Tik Tok. No Instagram, o número chega a 3,8 milhões. 

@rodrigomangaoficial

Estou na represa ou no Rio ? Comente

♬ som original - Rodrigo Manga

Um dos vídeos mais famosos do prefeito é um em que ele aparece no rio Sorocaba, comendo churrasco, nadando e rebatendo críticas sobre supostas férias em lancha.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari

