Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3507 e levam mais de R$ 351 mil cada

Veja detalhes do resultado de hoje

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Legenda: Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (9).
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
Quatro apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3507, sorteada na noite desta quarta-feira (8), e levaram R$ 351.719,55 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Vitória (ES), Luziânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e Santana de Parnaíba (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (9), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

04 - 12 - 24 - 10 - 18 - 22 - 09 - 17 - 21 - 07 - 02 - 25 - 11 - 03 - 19

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 351.719,60

14 acertos
353 apostas ganhadoras, R$ 1.193,81

13 acertos
10123 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
110276 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
547541 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

