Quase 45 mil famílias unipessoais no Ceará perdem benefício do Bolsa Família

Em apenas cinco meses, 44, 4 mil famílias unipessoais (compostas por apenas uma pessoa) perderam o benefício do Bolsa Família, no Ceará, conforme dados da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (Sagicad), plataforma do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate (MDS).

Consequentemente, o número de municípios cearenses com famílias unipessoais caiu de 131 para 117.

Esse contingente foi retirado do programa após pente-fino no Cadastro Único (CadÚnico) — base usada para a identificação de elegíveis a benefícios sociais. O objetivo do governo Lula 3 é identificar quem estava recebendo o recurso irregularmente em todo o País.

Para isso, o ministério tem investido na atualização dos equipamentos e tecnologias responsáveis pelo cruzamento de informações e por traçar os perfis socioeconômicos dos assistidos dos 36 programas sociais.

No caso das famílias unipessoais, um dos critérios para a exclusão era a inconsistência em relação ao contexto familiar do beneficiário, o qual alegava morar sozinho, quando, na verdade, integrava uma família maior.

Durante o governo Bolsonaro, quando o custeio foi rebatizado de Auxílio Brasil, houve uma mudança nas regras do valor do recurso, beneficiando as famílias com o valor único de R$ 600 independente do número de integrantes do núcleo familiar.

Antes, o benefício era proporcional ao tamanho da família. Esse contexto, portanto, favoreceu o aumento desses assistidos na gestão anterior. No Brasil, 1, 7 milhão de famílias unipessoais foram excluídas do programa de transferência de renda.

Quem mora sozinho ainda pode se cadastrar?

Sim. Esse perfil ainda continua elegível ao benefício.

Por que o governo está avaliando os cadastros de quem mora sozinho?

Segundo o MDS, no ano passado, muita gente se cadastrou dizendo que mora sozinha, mas mora com a família. "Isso é muito ruim, porque famílias que precisam ficam sem o benefício, enquanto outras recebem duas vezes”, diz a pasta.

O que fazer quem perdeu o benefício de família unipessoal?

Se você se cadastrou sozinho, mas mora com sua família, clique aqui ou baixe o aplicativo do Cadastro Único e cancele o seu cadastro. É necessário clicar em “Consulta Completa”, fazer o login “gov.br” e depois clicar em “Cancele o seu cadastro”. Se você mora sozinho mesmo, procure o posto de atendimento do Cadastro Único na sua cidade para atualizar seus dados.

Como consultar os dados do Cadastro Único?

As famílias cadastradas podem ter acesso às informações do Cadastro Único diretamente pelo site https://cadunico.dataprev.gov.br ou pelo aplicativo do Cadastro Único. No site ou aplicativo, a família pode obter um comprovante de cadastramento, clicando em “Consulta Simples”. Nesse caso, basta fornecer alguns dados de identificação da pessoa cadastrada.

A família também pode ter acesso ao cadastro completo e até consultar alguns programas sociais que recebe, como o Bolsa Família e o BPC. Para isso, é preciso clicar em “Consulta Completa”, fazer o login “gov.br” e depois navegar pelos botões do sistema.