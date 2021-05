Quarta parcela do IPVA 2021 no Ceará vence na segunda-feira (10)

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 no Ceará vence na próxima segunda-feira (10). O boleto de pagamento pode ser emitido pelo site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) ou pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA, disponíveis para Android e iOS.

O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) será gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

O pagamento pode ser feito nos bancos Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú e nas casas lotéricas. Há também a opção de pagar o IPVA com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

A quinta e última parcela do imposto será emitida para pagamento até 10 de junho. Até o momento, 863.271 contribuintes pagaram as primeiras parcelas, o que representou uma arrecadação de cerca de R$ 382 milhões. Outros 516.556 donos de veículos quitaram o IPVA em cota única, resultando no ingresso de cerca de R$ 273 milhões nos cofres estaduais.