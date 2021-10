Quanto devo juntar para ter uma aposentadoria independente de R$ 5 mil por mês? Veja opções

De acordo com simulações feitas pelo analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, Rodrigo Beresca, é possível garantir uma aposentadoria de R$ 5 mil começando com aportes de até R$ 180 , dependendo da idade em que se começa a investir e da rentabilidade do fundo.

Previdência privada ou investimento independente

Ambas opções possuem vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas depende, sobretudo, do perfil do cliente. A previdência privada é uma opção mais cômoda, mas pode não atender pessoas que tenham um apetite maior ao risco e busquem rentabilidades maiores.

Outro ponto a se considerar é a tributação . Planos de previdência do tipo PGBL possibilitam deduzir 12% da renda tributável na hora da declaração de imposto de renda, o que pode fazer uma diferença importante no imposto a se pagar ou na restituição recebida.

“Produtos tradicionais podem render mais do que a previdência. Tudo depende do perfil de risco do cliente. Aqueles que tem perfil mais conservador devem buscar produtos com baixa volatilidade. Moderado pode variar em variável e fixa, e os arrojados podem deixar uma parcela maior em variável”, diz Beresca.