Qual o novo valor do seguro-desemprego depois do aumento salarial de 2022?

Com o reajuste do salário mínimo, no primeiro dia do ano, passando de R$ 1.100 para R$ 1.212, o valor de benefícios e serviços tiveram alterações.

Esse foi o caso do seguro-desemprego que é recebido pelo trabalhador com carteira assinada demitido sem justa causa.

Agora, o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, que agora é de R$ 1.212. Mas, o repasse total ainda depende da média salarial dos últimos três meses anteriores à demissão.

Quanto ao valor máximo das parcelas do benefício, será divulgado pelo governo depois do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com data prevista para 11 de janeiro.

Até 2021, o valor máximo do seguro-desemprego era de R$ 1.911,84 para quem ganha acima de R$ 2.811,60.

Veja abaixo se você tem direito ao benefício e como solicitar.

Onde posso solicitar o seguro-desemprego? O benefício pode ser solicitado nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE), Secretaria Especial da Previdência e Trabalho (SEPT), Sistema Nacional de Emprego (SINE) e outros postos credenciados pelo Ministério da Economia. Além disso, pode ser solicitado: Pelo portal gov.br;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, nas versões Android ou iOS;

Presencialmente, nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, após agendamento de atendimento pela central 158. Como dar entrada no seguro-desemprego? Para solicitar, é necessário acessar o aplicativo ou site da Carteira de Trabalho: Em seguida, clique na opção “Requerer o Seguro-desemprego”

na opção “Requerer o Seguro-desemprego” Depois, selecione a opção “Solicitar Seguro-desemprego” e informe o número do Requerimento (esse número está disponível no formulário entregue pelo empregador após a demissão);

a opção “Solicitar Seguro-desemprego” e informe o número do Requerimento (esse número está disponível no formulário entregue pelo empregador após a demissão); Ao digitar, clique em “localizar”;

em “localizar”; Veja as informações, leia as regras de habilitação do benefício, depois concorde com os termos e clique em “Concluir”;

as regras de habilitação do benefício, depois concorde com os termos e clique em “Concluir”; Por último, aparecerá a mensagem “Solicitação do Benefício Realizada com Sucesso” e os dados do benefício. Com a solicitação concluída, você poderá saber a quantidade e o valor das parcelas a serem recebidas, bem como as respectivas datas de pagamento previstas para saque nos canais de pagamento. Qual o valor máximo da parcela do seguro-desemprego? Para calcular o valor das parcelas do trabalhador formal, é considerada a média dos salários dos 3 meses anteriores à data da dispensa. O valor máximo em 2021 é de R$ 1.911,84. Para o pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, o valor é de 1 salário mínimo. O número de parcelas e seu respectivo valor são definidos pelo Ministério da Economia. Documentos necessários para o requerimento do Seguro-Desemprego? Documento do Requerimento do Seguro-Desemprego (você recebe do empregador no momento que é dispensado sem justa causa);

Número do CPF. Quem tem direito ao Seguro-Desemprego? Tem direito ao benefício o trabalhador que: Tiver sido dispensado sem justa causa ;

; Estiver desempregado , quando do requerimento do benefício;

, quando do requerimento do benefício; Não possuir renda própria para o seu sustento e de sua família;

possuir renda própria para o seu sustento e de sua família; Não estiver recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente; Além disso, ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física, equiparado a pessoa jurídica, relativos a: pelo menos 12 meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação;

meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação; pelo menos 9 meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e

meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações.