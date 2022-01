Qual o novo valor do MEI com o aumento do salário mínimo de 2022?

Com o reajuste do salário mínimo, no primeiro dia do ano, passando de R$ 1.100 para R$ 1.212, o valor de benefícios e serviços tiveram alterações.

Esse foi o caso das contribuições mensais dos microempreendedores individuais (MEIs). A partir de fevereiro de 2022, o valor referente ao INSS do Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI) será de R$ 60,60.

Além disso, os MEI que exercem atividades ligadas ao Comércio e Indústria pagam R$ 1 a mais referente ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Já os ligados ao Serviço, terá aumento de R$ 5 referentes ao ISS (Imposto sobre Serviços).

O reajuste vale para os boletos que vencerão a partir do dia 20 de fevereiro. Desta forma, o valor a ser pago até 20 de janeiro continua sendo o de R$ 55.

Pagamento DAS

Os microempreendedores individuais precisam se atentar que o boleto mensal do Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI) vence todo dia 20 e pode ser gerado no Portal do Empreendedor.

Para o pagamento mensal, os microempreendedores também podem optar pelo débito automático através Portal do Empreendedor, bastando clicar no banner da solicitação de Débito Automático.

O Documento de Arrecadação Simplificada do MEI é o instrumento de pagamento mensal das obrigações tributárias do Microempreendedor Individual, que tem custo fixo e varia de acordo com o setor de atuação do empreendedor.

