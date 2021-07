Como reconhecer o momento de transição do MEI para ME?

A transição entre Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresa (ME) acontece, principalmente, por exceder o limite de faturamento permitido por lei. Isso é o que explica o articulador da Unidade de Inteligência Estratégica do Sebrae Ceará, Felipe Cruz.

Felipe Cruz Articulador da Unidade de Inteligencia Estratégica do Sebrae/CE “Em 95% ou 98% dos casos a transição ocorre por conta do faturamento. Até para um comércio pequeno, o percentual estipulado pode ser considerado um valor baixo, dependendo do valor médio do seu produto.”

No entanto, essa mudança exige um conhecimento avançado por parte do empresário, que passa a adquirir novos direitos com a mudança de status da empresa, mas, também, novas responsabilidades.

Para esclarecer as dúvidas, Felipe dá dicas para esse momento das empresas.

Quais sinais indicam que o negócio não corresponde mais ao formato do MEI?

O MEI possui inúmeras vantagens, mas tem regras que correspondem ao perfil dos menores negócios. Por isso, segundo Felipe, o primeiro sinal de mudança, sem dúvidas, é o valor médio de faturamento. “Quando o empreendedor estiver alcançando esse valor, já deve começar a procurar um contador para ajudar no processo”, alerta.

A participação de um contador nesse processo pode ser fundamental para evitar o risco de juros ou multas caso perca prazos, por exemplo.

Felipe Cruz Articulador da Unidade de Inteligencia Estratégica do Sebrae/CE “A ME precisa de uma escrituração contábil, para isso é bom que um contador esteja envolvido. Se o empreendedor não se preparar, esse pode ser um momento traumático, já que ele não estará ciente das novas obrigações e poderá acumular tudo no final.”

O segundo sinal pode ser a necessidade de aceitar um sócio, tendo em vista que na categoria MEI a sociedade não é aceita. "Caso necessite de um sócio, tome cuidado com as leis e faça a transição sempre atento aos conselhos de um profissional dedicado ao seu caso", afirma.

Além disso, o empresário pode observar a necessidade de incluir novos funcionários para suprir a nova demanda do seu negócio. Para isso, também é preciso mudar de categoria empresarial.

As mudanças de categoria empresarial podem ser feitas a qualquer momento pelo Portal do Empreendedor. Mas, é preciso ter atenção a declaração do imposto de renda da empresa, já que as variáveis alteram consideravelmente os valores a serem acertados nesse processo.

“Quando o contador for fazer essa migração, ele fará a relação desse faturamento com base em quanto foi sua variação. Caso passe de 20%, o valor deverá considerar todos os meses referidos equivalentes ao ME”, explica.

Quais os benefícios garantidos ao empresário pelo ME?

Com o processo de expansão, as empresas terão novos direitos, incluindo:

Mais poder de contratação;

Aumento no limite de faturamento, podendo chegar até R$ 360 mil;

Possibilidade de estabelecer sociedade;

Abertura de filiais da empresa.

Migração durante a pandemia

O articulador do Sebrae afirmou que quase 10% das empresas migraram para ME durante a pandemia, o que ele atribui ao sucesso com o marketing digital e o aumento da visibilidade do negócio.

“A maioria das transições foram na área de comércio, que abriu o olho para o marketing digital e se tornaram ainda mais acessível estando dentro do e-commerce", destaca Felipe.