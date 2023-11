Qual a previsão de valor do salário mínimo em 2024 e quando começa a valer? Veja

O salário mínimo previsto para 2024 é no valor de R$ 1.421, segundo proposta de Governo oficializado pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB). As informações são do Uol.

O valor proposto é R$ 101 maior que o piso atual, que é de R$ 1.320, o que corresponde a uma alta de 7,7% no salário mínimo. Caso aprovado, o valor deve começar a ser pago no próximo ano.

A confirmação do valor foi feita por Simone Tebet em entrevista coletiva ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre o Orçamento de 2024, enviado ao Congresso Nacional.

O piso nacional de R$ 1.302 foi alterado em maio deste ano via medida provisória enviada pelo Governo. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada ao Congresso Nacional em abril, a previsão era que o salário mínimo seria de R$ 1.389 em 2024.

Inflação

O novo valor já contempla a regra atualizada de correção. Além da inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) estimada para 2023 até novembro, o reajuste do piso salarial para o próximo ano considera o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes (2022), de 2,9%.