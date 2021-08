Quais são as startups brasileiras que valem mais de 1 bilhão de dólares; veja lista

O Brasil tem hoje 20 startups chamadas "unicórnios", nome dado àquelas que atingiram US$ 1 bilhão em valor de mercado. A expectativa da Associação Brasileira de Startups é que continue crescendo, indo dos atuais 20 para 100 nos próximos cinco anos.

Um dos fatores que pode contribuir com este crescimento é a alta demanda por serviços digitais, sendo evidenciado pela pandemia. A transformação dos últimos meses exigiu que muitos serviços fossem rearranjados para funcionar na internet.

Além disso, antes da pandemia de covid-19, o brasileiro já estava cada vez mais reforçando seus hábitos online.

As startups brasileiras que superaram o valor de US$ 1 bilhão

99: transporte particular (2018)

Pag Seguro: fintech (2018)

Nubank: fintech (2018)

Arco Educação: edtech (2018)

Movile (iFood): alimentos, bilheteria e logística (2018)

Stone: fintech (2018)

Brex: fintech (2019)

Gympass: bem-estar (2019)

Ascenty: data centers (2018)

Loggi: logística (2019)

Quinto Andar: proptech (2019)

Ebanx: fintech (2020)

Wildlife: jogos para celular (2020)

Loft: proptech (2020)

Vtex: e-commerce (2020)

Creditas: fintech (2020)

C6 Bank: banco digital (2020)

MadeiraMadeira: e-commerce de artigos do lar (2021)

O que são startups unicórnio?

As startups unicórnio são empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, que precisa ter uma proposta inovadora. Dessa forma, nem todo empreendimento com mesmo valor é considerado um unicórnio.

Empreendimentos de destaque e arriscados geralmente atraem olhares de investidores e crescem rapidamente.

Como funciona a avaliação de uma startup unicórnio?

Existem inúmeras formas de avaliar uma empresa, mas quando se trata de companhias que não têm capital aberto, a avaliação normalmente é realizada pelos fundos que investem nela.

Esses fundos reúnem investidores e empresas que injetam dinheiro nas startups. Inclusive, os fundos decidem com as startups a avaliação que será divulgada para o mercado.