App de finanças de startup cearense é o mais baixado do segmento em 2020

As startups têm ganhado mercado e batido de frente com grandes empresas consolidadas nos últimos anos, incluindo negócios nascidos no Ceará. Uma dessas iniciativas é a Mobills, empresa de gestão de finanças pessoais sediada em Fortaleza cujo aplicativo foi o mais baixado do segmento em 2020, segundo a ferramenta Sensor Tower.

Ao todo, a empresa acumula 8 milhões de downloads do app, que está disponível para Android, IOS e web desde 2014.

Conforme o CEO e fundador da fintech, Carlos Terceiro, o objetivo do negócio é auxiliar os brasileiros a terem uma vida financeira mais saudável e melhorarem a relação com o dinheiro.

"Acredito que a maioria da população já se perguntou para onde foi o dinheiro ganho no mês. Isso já aconteceu comigo, e hoje, entendo a importância de gerenciar minhas finanças. Nós criamos a Mobills para melhorar a relação da população com dinheiro e distribuir conteúdos sobre educação financeira para todos”, explica.

Diferenciais

Ele detalha que o aplicativo Mobills consegue permitir um diagnóstico completo sobre as finanças, reunindo informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e renda. Os usuários ainda podem definir objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.

Além do acompanhamento de ganhos e gastos, a empresa tem um forte braço voltado para conteúdo de educação financeira, com a disponibilização de e-books, calculadoras automatizadas e até cursos.

"O grande diferencial da Mobills é educar as pessoas a tirarem teorias do papel e começarem

a aplicar no dia a dia. Usando nosso aplicativo e todo o conteúdo que oferecemos, vemos de fato a transformação da relação com o dinheiro", ressalta Carlos.

Metas

A empresa não se contentou com a notoriedade alcançada no ano passado e já tem metas bem definidas para os próximos anos. Atualmente, a startup conta com 57 colaboradores, número que deve chegar a 100 até o fim de 2021.

Já em 2022, a Mobills pretende aumentar o uso da inteligência artificial para tornar a experiência dos usuários mais eficaz e personalizada. Além disso, a fintech tem planos de começar o processo de expansão internacional, principalmente na América Latina.