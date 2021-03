Empresas cearenses criam hub de inovação para startups; entenda como funciona

Um grupo de empresas cearenses se juntou para criar o BS Innovation HUB, uma iniciativa para incubar e acelerar 20 startups por ano. O primeiro edital será lançado nesta terça-feira (2), às 19h, em transmissão ao vivo pelo Youtube. As inscrições ficarão abertas por 45 dias no site do projeto.

"O programa vem para fortalecer o ecossistema de inovação do estado. Nossa intenção é gerar mais oportunidades para essas startups cearenses. Serão seis meses de aceleração, que passará por 16 tópicos, os quais vão desde o modelo de negócio, indicadores, recursos humanos e finalizando com um pitch para captar investidores", explica Marcus Vinícius Saraiva, CMO do BS Innovation HUB.

Localizado no BS Design, o hub pretende aceleradas startups prioritariamente de oito verticais, são elas: retailtechs, martechs, healthtechs, fintechs, logtechs, IOT, edtechs e construtechs.

Como participar?

Para participar, as startups interessadas devem fazer a inscrição no site. Podem aplicar aquelas que tenham MVP (Produto viável mínimo) pronto, que estejam faturando, de preferência no modelo B2B, ou seja, que vendam para outras empresas, além de outros requisitos que podem ser conferidos no edital.