Proporção de pobres no Ceará cai em 2020 e chega a 40,6%, diz IBGE

O pagamento de benefícios sociais durante a pandemia de Covid-19 no Ceará levou à redução da extrema pobreza no ano passado. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de extremamente pobres caiu de 12,9% para 9,3% no ano passado.

Já a proporção de pessoas pobres apresentou redução de 2,5 pontos percentuais ao passar de 43,1% em 2019 para 40,6% em 2020.

De acordo com a publicação do IBGE, "isso pode ser explicado pelos programas sociais dos governos locais e o Auxílio Emergencial concedido em um valor nacional único, dessa forma o impacto sobre a renda tendeu a ser mais expressivo".

Apesar dos efeitos dos benefícios sociais sobre a renda dos menos favorecidos, o Ceará ainda se destaca em desigualdade ante as outras localidades do País. O Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita foi de 0,544 - o que coloca o Estado como o terceiro mais desigual do Brasil.

O dado representa, no entanto, redução na comparação com 2019, quando o índice era de 0,562.

Segundo o IBGE, o rendimento médio domiciliar per capita em 2020 foi de R$ 980 para o total da população cearense. No País, esse rendimento alcançou R$ 1.349 e, na região Nordeste, R$ 891. "Esse padrão de diferença nos patamares de rendimento domiciliar per capita pouco se alterou desde 2012", diz a instituição.

Salário mínimo

Ainda segundo o IBGE, 17,4% da população cearense em 2020 (em torno de 1,6 milhão de pessoas) viviam com até 25% do valor do salário mínimo per capita mensal, o que representa cerca de R$ 261. Outros 44,7%, cerca de 4,1 milhões de pessoas, viviam com até 1/2 salário mínimo (cerca de R$ 522).

Mercado de trabalho

A publicação também traz informações sobre o comportamento do mercado de trabalho local durante a pandemia no ano passado. A desocupação e a subutilização, em patamares já elevados após a crise de 2015 e 2016, cresceram ainda mais em 2020, conforme o IBGE, alcançando 13,3% e 36%.

Enquanto isso, a ocupação teve forte queda e registrou pela primeira vez nível muito abaixo de 50%. "Dessa forma, mais da metade da população residente no Ceará em idade de trabalhar estava desocupada ou fora da força de trabalho em 2020", destaca o IBGE.