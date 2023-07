Projeto oferecerá passagem de retorno gratuito em ônibus de Fortaleza a compradores do Centro

Compradores do Centro de Fortaleza terão a possibilidade de ter uma passagem gratuita de ônibus garantida a partir do mês de julho. A novidade será implementada com o projeto 'Compre Bem, Volte de Graça', que funcionará como retorno dos que fizerem alguma compra nas lojas da região.

Parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza e o Sindiônibus, ele é definido como a primeira iniciativa privada do Brasil a oferecer a gratuidade aos passageiros que tenham como objetivo consumir produtos das lojas do centro da cidade.

O evento de lançamento será realizado na quarta-feira (5), em uma coletiva na qual o presidente da CDL, Assis Cavalcante, e o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, devem comentar como a implementação deve ocorrer, assim como detalhes da fiscalização e equipe atuante.

