Proenergia Summit 2024 destaca oportunidades e desafios para transição energética

Considerado um dos maiores eventos de energia do Brasil, o Proenergia Summit chega à sua 6ª edição e acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site www.proenergiasummit.com.

Com expectativa de reunir 4 mil pessoas durante os dois dias, o evento já tem a presença confirmada de grandes nomes do setor energético. Entre eles, Jean-Paul Prates, ex-presidente da Petrobras e conselheiro do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne), e Luis Viga, country manager da Fortescue e presidente da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV).

Com o macrotema “O mundo da energia acontece aqui!”, serão organizadas palestras técnicas, painéis e debates sobre as oportunidades e desafios contemporâneos para a transição energética. Entre os temas abordados estão: geração, transmissão, armazenamento e comercialização de energia, mudanças climáticas, regulação, políticas públicas, mercado, investimentos, H2V, offshore e cidades inteligentes.

“Ano após ano, o Proenergia tem se consolidado como um dos mais importantes eventos do setor, ao nível nacional e internacional. Isso muito nos orgulha, pois temos consciência da relevante contribuição que estamos dando não apenas para o crescimento e dinamismo da economia regional e nacional, mas, também, para o processo de descarbonização global, em tempos de enfrentamento da crise climática. Também por isso, a sustentabilidade está presente em todas as discussões apresentadas ao público”, destaca o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz.

Confira alguns dos palestrantes confirmados:

João Henrique Franklin Neto: Presidente da Eletrobras Chesf

Presidente da Eletrobras Chesf Armando Abreu: Presidente da Qair Brasil

Presidente da Qair Brasil Elbia Gannoum: CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica)

CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica) Markus Vlasits: Presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE)

Presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE) Rafael Mello: Consultor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Consultor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) André Castro: Gerente de Produtos da Elera Renováveis

Gerente de Produtos da Elera Renováveis José Nunes: Presidente da Enel Ceará

Presidente da Enel Ceará Carlos Dornellas: Diretor técnico e regulatório da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar)

Os participantes do evento poderão debater sobre negócios, acompanhar as palestras, visitar exposições comerciais, espaços para startups, acompanhar podcasts e espaços interativos, além de prestigiar a entrega do Troféu Jurandir Picanço. Outras informações estão nas redes sociais do sindicato (@sindienergiaceara).

A iniciativa é organizada pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Sebrae e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Serviço

Proenergia Summit 2024

Quando: 11 e 12 de setembro

Onde: Centro de Eventos de Fortaleza

Ingressos: www.proenergiasummit.com

Outras informações: @sindienergiaceara (instagram)