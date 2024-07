Aposta de Fortaleza acerta 15 dezenas e ganha mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, foi uma das ganhadoras do prêmio milionário da Lotofácil, cujo sorteio foi realizado no último sábado (20). No concurso em questão, de número 3160, cinco apostas, incluindo a cearense, acertaram as quinze dezenas.

Veja os números sorteados

1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24

A aposta de Fortaleza foi feita em um bolão de 70 cotas. Se o prêmio for dividido por 70 pessoas, cada uma fica com R$ 18.651,27.

A aposta do Ceará, assim como as outras que acertaram as 15 dezenas, levou para casa a quantia de R$ 1.305.589,30. As outras apostas vencedoras são do Rio de Janeiro (uma aposta) e de canal eletrônico (três apostas).

A Lotofácil premiou ainda outras 663 apostas que acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.115,95.

+Milionária

Os participantes do bolão vencedor da Lotofácil não foram os únicos cearenses sortudos da noite. Isso porque o sorteio do concurso 165 da +Milionária de sábado teve uma aposta do Ceará levando R$ 227.327,10.

A aposta em questão corresponde a um bolão com duas cotas, devendo o valor ser dividido entre os dois ganhadores.

Veja os números sorteados

Dezenas: 37 - 48 - 07 - 38 - 41 - 03

Trevos: 5 - 1

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.