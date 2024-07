Estado mira ações para fortalecer governança fiscal nos municípios

Página apoiada por:

O Governo do Estado está promovendo uma série de ações para ajudar a fortalecer a gestão fiscal nos municípios. O objetivo é preparar os prefeitos e secretários para os novos desafios da reforma tributária e das políticas públicas locais.

A iniciativa compõe a ampliação do Programa de Gestão de Líderes Públicos, que nasceu a partir de um termo assinado durante o Seminário de Gestores Públicos 2024, promovido pelo Sistema Verdes Mares.

Executado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), o programa também mira aperfeiçoar o modelo de atração, seleção, desenvolvimento e desempenho de profissionais para a administração pública estadual.

Segundo o secretário Alexandre Cialdini, titular da Seplag, o programa vai subsidiar uma série de treinamentos - ou trilhas de conhecimento - para os municípios. As temáticas abordadas são indicadas pelos próprios municípios, por meio de uma pesquisa virtual. Até agora, quase 100 cidades já responderam.

Capacitação

Com isso, os municípios terão acesso à capacitação híbrida nas áreas de finanças e contabilidade, gestão da dívida, gestão da saúde, gestão da educação e compras governamentais, entre outras áreas que perfazem a gestão de uma administração municipal.

"Nossa percepção é que não basta termos o Estado organizado. Precisamos colaborar com os municípios em relação às boas práticas de governança fiscal", destaca Cialdini.

As ações de fortalecimento da Governança Interfederativa contam com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por intermédio da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace); a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece); e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec); e a União dos Vereadores do Ceará (UVC).

