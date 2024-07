Del Paseo negocia novas lojas para praça de alimentação e confirma Noélia para setembro

Prestes a completar 25 anos de operação, o Shopping Del Paseo aposta em novas operações de varejo e serviços, quer atrair novos públicos e se fortalecer como um "shopping de vizinhança". As pretensões foram reveladas nesta quarta-feira (17), com a apresentação oficial da nova marca do empreendimento.

Nos últimos 12 meses, o shopping teve alta de 20% nas vendas gerais e de 26% no fluxo em 12 meses. "A proposta é conseguir mais clientes, então estamos nos movimentando para isso", disse Eduardo Rolim, dono do empreendimento.

Para que o shopping chegasse a esses resultados, foram feitos investimentos que incluem reformas (elevadores, praça de alimentação, cinema, banheiros e criação do espaço família, com fraldário) e a reformulação da marca. Ao todo, nos últimos anos até julho, foram R$ 3 milhões aportados.

Entre as novidades para esse novo momento do shopping está a inauguração de uma unidade Noélia (padaria e restaurante), prevista para setembro.

Há ainda negociações para a praça de alimentação e foco nos segmentos de moda e entretenimento. Os detalhes das negociações não foram revelados por questões estratégicas, segundo o superintendente do Del Paseo, Eizon Said.

"A gente tem trabalhado muito com direcionamento estratégico para moda feminina e entretenimento infantojuvenil, além do mix de gastronomia. A Noélia está inaugurando, se Deus quiser, até meados de setembro e tem focado na praça de alimentação, para operações de peso que possam repercutir naquilo que o cliente procura", destaca Said.

Com forte pegada de serviços, o shopping Del Paseo também prevê ampliar a oferta para os clientes que atende. Hoje, de acordo com Eduardo Rolim, 30% da operação do shopping corresponde a serviços, a exemplo dos bancos. "Isso deve ser ampliado para 40% em alguns anos".

Com Área Bruta Locável menor do que a de outros shoppings tradicionais de Fortaleza, o Del Paseo "não tem a proposta de competir" com outros empreendimentos.

"Ele nasceu como um shopping de vizinhança, tem 10.800 metros de ABL. Os grandes têm 100 mil de ABL. Então a gente foca em ser bom no que faz", aponta Eizon Said.

A ideia do shopping de vizinhança é ser não só um ponto em que os moradores e trabalhadores do entorno possam encontrar o que precisam num só lugar, mas que também possam visualizar no empreendimento um lugar afetivo. Para isso, o Del Paseo tem apostado cada vez mais em eventos familiares, com atrações infantojuvenis.

Hoje, o tíquete médio é de cerca de R$ 900, concentrado mais em produtos do que em serviços. "Quando você gera mais fluxo de pessoas, gera maior necessidade de compra. A nossa ideia é crescer", destaca Said.

