Hope vai investir R$ 10 milhões em fábrica de Maranguape e gerar mais 500 empregos

Em consonância com o crescimento robusto nas vendas, a Hope vai investir R$ 10 milhões em seu parque fabril na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, e gerar mais 500 empregos até o fim deste ano, considerando contratações e os colaboradores em oficinas parceiras (antigamente conhecidas como facções).

A marca quer produzir seis milhões de peças neste segundo semestre para abastecer as centenas de lojas espalhadas pelo País. Atualmente, são 280 lojas do Grupo Hope, que se divide entre as marcas Hope, Hope Resort e Bonjour. A meta é encerrar 2024 com 700 lojas e alta de 15% a 20% no faturamento.

Na fábrica de Maranguape, onde são empregadas mais de mil pessoas, são produzidas 60% das peças. O restante, 40%, é produzido por meio das oficinas de costura parceiras. Atualmente, são 24 oficinas, mas a meta do grupo é encerrar o ano com 35 parceiras.

"O mais importante aqui não é volume de parceiros, mas crescer células com parceiros qualificados", diz a Hope. Além disso, a marca reforça que, mesmo sendo externa, a operação nas oficinas é acompanhada pelo time e conta com todo o suporte de engenharia e qualidade.

O grupo conta com 1.060 colaboradores e prevê um incremento de 18% nesse número para este segundo semestre. Além dos empregados do grupo, há mais 700 colaboradores nas oficinas parceiras. Ao todo, contando colaboradores internos e das oficinas, a Hope deve gerar mais 500 empregos até o fim deste ano.

O investimento na fábrica e as contratações visam atender à demanda aquecida. De acordo com Sandra Chayo, sócia-diretora do Grupo Hope, o planejamento de compra de maquinário que a empresa havia feito no início do ano precisou ser revisto para cima.

A fábrica em Maranguape foi instalada em 1998 pelo fundador do grupo Hope e pai de Sandra Chayo, Nissim Hara. Em 2021, após uma reforma, a planta passou de 16 mil para 33 mil m².

