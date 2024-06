Com investimento milionário, Laguna terá nova fábrica de beneficiamento de leite em Paracuru

A cearense Queijaria Laguna, do ramo de laticínios, se prepara para inaugurar uma nova fábrica com capacidade para beneficiar até 11 milhões de litros de leite por ano. A planta industrial deve entrar em operação no mês de outubro deste ano e conta com investimento de R$ 5 milhões, oriundos de recursos próprios da empresa.

A fábrica ficará localizada na Fazenda Laguna, em Paracuru, no Ceará. O espaço, além de ampliar a capacidade de produção da marca, receberá maquinário mais moderno. Atualmente, a Laguna produz queijos e derivados de leite de vaca (captação de pequenos produtores) e leite de búfala (produção na própria fazenda, onde há 510 cabeças).

Veja também Ingrid Coelho O que faz o queijo do Vale do Jaguaribe ser cientificamente comprovado como único no mundo? Entenda Ingrid Coelho Selfit vai inaugurar três unidades no interior do Ceará com investimento de R$ 10,5 mi; veja cidades

Em linha com a ampliação de beneficiamento do leite que a nova indústria deve proporcionar, a Laguna prevê captar 6,4 milhões de litros de leite em 2024. No ano passado a captação junto aos produtores foi de 5,5 milhões de litros.

Vendas

Segundo Maurício Prado, diretor administrativo-financeiro da empresa, o foco do negócio está nos produtos de linha premium. Desde 2021, a marca migrou para ampliar o mercado de queijos especiais, que hoje representam de 35% a 40% do mix de produtos ofertados.

Hoje, são 32 queijos e derivados produzidos pela Laguna, sendo que seis deles são feitos exclusivamente com o leite de búfala.

Os supermercados respondem por 75% das vendas da queijaria. "Do final de 2018 para o final de 2023, o faturamento da empresa cresceu 130% de forma sustentável e sempre acima de 15% ao ano", informa Prado.

Também está nos planos da empresa abrir mercado em outros estados do Nordeste e lançar novos produtos, como queijo provolone. Além disso, a Laguna está investindo na criação de um espaço dedicado a oferecer experiências relacionadas com a marca, incluindo contato com os búfalos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil