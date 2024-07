Franquias se expandem e miram lojas em cidades pequenas do Ceará

Página apoiada por:

Cidades cearenses com até 100 mil habitantes estão na mira de várias franquias de setores diversos.

O mercado de franchising, que registrou crescimento de 19% no 1º trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2023 e gerou faturamento acima de R$ 60 bilhões, começou a enxergar nesses municípios vantagens como a baixa competitividade.

Para o futuro franqueado, esse movimento proporciona a abertura de um empreendimento por meio de um investimento inicial menor, comparado ao das metrópoles.

Expansão

Entre as redes que estão se expandindo pelo Ceará, figuram a CredFácil, voltada a serviços financeiros, Yes! Cosmetics, Sua Hora Unha e Emagrecentro.

A CredFácil conta com 43 unidades ativas no Ceará e projeta abrir mais 15, registrando crescimento de 30% no Estado. Os modelos de franquias partem de R$ 19.997,00 e podem chegar a R$ 75 mil, a depender do tipo (home office, loja ou contêiner.

No caso da Yes!, a estimativa é abrir 5 unidades no Ceará. Os modelos de negócio são loja de rua ou shopping, a um investimento inicial de pelo menos R$ 221 mil. Os quiosques demandam aporte a partir de R$ 150 mil e a cápsula microfranquia custa a partir de R$ 70 mil.

Já a Sua Hora Unha, rede especializada em cuidados e embelezamento das unhas, possui uma unidade em Fortaleza e mira abrir mais duas no Ceará, com a previsão de gerar 20 empregos. O investimento na franquia parte de R$ 129 mil.

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro conta com mais de 400 operações, das quais quatro estão no Ceará, além de outras quatro em fase de implementação. A projeção da rede é abrir mais 10 unidades até dezembro. O investimento inicial é de R$ 134.400.

