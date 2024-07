Primeiras notas do real vão sair de circulação; entenda

As cédulas da primeira família do Real sairão de circulação no Brasil, conforme informou o Banco Central (BC) em Instrução Normativa publicada no último dia 9 de julho. O BC recomenda que bancos recolham as notas antigas para substituição por novas.

Embora não sejam mais emitidas, as primeiras notas de Real fabricadas no país não perdem a validade e podem seguir sendo utilizadas. A Instrução Normativa está válida desde a última quarta-feira (10).

"Considerando o tempo de vida útil destas cédulas, é de se supor que suas condições físicas não estejam adequadas à circulação", informou o BC.

Ainda segundo o Banco Central, as notas da primeira família do real "geram dificuldades logísticas para toda a cadeia de execução dos serviços".

Segundo a instituição financeira, as cédulas estão "desgastadas e em mau estado". As notas representam 3% do dinheiro em circulação no Brasil.

Plano Real

O Real foi implantado no Brasil em 1º de julho de 1994. As primeiras notas, que compõe a primeira família, foram lançadas no mesmo ano do novo plano econômico do país.

Foto: Reprodução/BC

Em 2010, foi lançada a segunda família do Real, com a implementação inicial dos valores de R$ 50 e R$ 100.

A mais nova cédula do grupo da segunda geração da moeda é a de R$ 200, tendo sido lançada em 2020.