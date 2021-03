Prévia do PIB cearense sobe 0,16% em janeiro, segundo Banco Central

A atividade econômica cearense monitorada a partir do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-CE), do Banco Central, aponta um crescimento de 0,16% no primeiro mês do ano ante igual período de 2020. O IBCR-CE é conhecido como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB) local. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (17).

No trimestre encerrado em janeiro ante igual período do ano anterior, a atividade econômica avançou 0,65%. Em 12 meses, porém, o IBCR-CE acumula retração de 2,20%.

Considerando a série dessazonalizada, em janeiro ante dezembro, a prévia do PIB apresentou expansão de 0,34%. No trimestre encerrado em janeiro na comparação com os três meses imediatamente anteriores, a atividade subiu 0,65%.

Nordeste

O resultado observado no Estado para o mês ficou abaixo da atividade econômica observada na Bahia (2,76%) em janeiro ante igual período de 2020 e acima da variação de Pernambuco (-0,77%), os outros dois estados nordestinos nos quais o Banco Central faz a apuração.

Com o resultado, a prévia do PIB do Nordeste medida pelo IBCR-NE ficou em 0,32%, acima da variação no Ceará. No trimestre ante igual período do ano anterior, a atividade econômica subiu 0,75%. Em 12 meses, o IBCR-NE acumula baixa de 2,07%.