Presidente da Fiec lança campanha de arrecadação de cestas básicas com participação virtual

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) lançou campanha de arrecadação de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social de Fortaleza, Região Metropolitana e alguns municípios do Estado, além de artistas locais que estejam passando por dificuldades.

Com o tema “Unidos, a favor da solidariedade”, a iniciativa é do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e terá doações realizadas de forma remota, com apoio de dois supermercados. A compra dos itens pode ser feita via QR Code. Para participar é só clicar aqui e aqui.

Legenda: Iniciativa é do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante Foto: Kid Júnior

Arrecadação até maio

A meta inicial da campanha é arrecadar, até maio, entre 2.500 e 3.000 cestas básicas, o que representa cerca de 40 toneladas de alimentos. As doações serão enviadas à sede da Federação pelos supermercados.

A campanha prevê ainda ações como lives com artistas, exposição virtual no Museu da Indústria e desfiles de moda virtuais.

A Fiec conta com apoio do Serviço Social da Indústria (SESI Ceará), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Ceará), Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), e a parceria dos sindicatos filiados à Federação.