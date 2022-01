Prefeitura paga as primeiras beneficiadas do Programa Nossas Guerreiras; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Fortaleza iniciou o pagamento das primeiras beneficiadas do Programa Nossas Guerreiras. A iniciativa tem o objetivo de fornecer crédito de até R$ 3 mil para 17 mil mulheres.

Para participar do programa, é necessário ser maior de 18 anos, prioritariamente chefe de família e com desejo de empreender. Além disso, é necessário ser hipossuficiente em renda e não ter sido beneficiada com recursos em edições de programas ou projetos similares da Prefeitura.

Vale lembrar que o empreendimento deve estar localizado em Fortaleza, preferencialmente, em bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-b).

Como se inscrever no programa?

O programa continua com inscrições abertas e o cadastro pode ser realizado pelo site Nossas Guerreiras. Para se inscrever é preciso, primeiro, ter feito o curso Elaboração de Proposta de Negócios, que é gratuito e tem duração de 8h/a, realizado em formato on-line ou presencial.

Oportunidade de tirar o sonho do papel

A costureira Adriana Gomes, de 41 anos, foi uma das primeiras beneficiadas pelo crédito orientado. Moradora do bairro São João do Tauape, a costureira participou da capacitação, se inscreveu, se formalizou como MEI e já recebeu o valor de R$ 3 mil para compras de insumos para trabalho.

"Fico muito feliz pela oportunidade. Foi um processo simples. Fiz o cadastro pela manhã e logo fui chamada para participar do curso, que me ajudou a entender melhor sobre o programa e a plataforma de cadastro. Com o dinheiro vou investir em insumos e uma nova máquina de costura", comemora a nova empreendedora.

Legenda: Moradora do bairro São João do Tauape, a costureira Adriana Gomes participou da capacitação Foto: Divulgação

"Nossa ideia é garantir crédito orientado para compra de equipamentos, materiais e insumos, desde que os produtos estejam relacionados ao negócio. As beneficiadas terão carência de seis meses e poderão efetuar o pagamento em até 30 meses sem juros", informa o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

Investimento do Programa

Para a realização do Programa, serão investidos cerca de R$ 55 milhões em parceria entre Prefeitura e Estado, por meio do Programa Juntos por Fortaleza.

Além disso, para auxiliar as mulheres que não têm acesso à internet, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) disponibilizará pontos de apoio presencial, para auxiliar na inscrição, análise de documentos e viabilidade do negócio.

Os espaços serão localizados nas Salas do Empreendedor, no Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim e, posteriormente, em quiosques de três terminais de ônibus.

