Prefeitura anuncia R$ 270 milhões em ações para evitar alagamentos e inundações em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza Sarto Nogueira (PDT) informou, durante live realizada no Paço Municipal, em Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (11), que serão investidos cerca de R$ 270 milhões em ações para evitar alagamentos em áreas históricas de inundação com as chuvas. As ações preventivas são focadas, principalmente, em lagoas, rios e canais na Capital.

A recuperação de boa parte desses mananciais e logradouros, de acordo com chefe do executivo municipal, já vem sendo realizada desde o dia 2 de janeiro e a razão se dá, principalmente, pelo descarte inadequado de lixo.

Nesta terça-feira (11), a limpeza será finalizada nas lagoas da Messejana e da Parangaba. Em seguida, serão realizadas as desobstruções dos canais do complexo do Lagamar, do Conjunto Ceará, da Granja Portugal e do Bom Jardim.

Ao todo, 41 canais de todas as regionais da cidade receberão ações preventivas para evitar inundações, entre janeiro e abril deste ano, segundo a prefeitura. Os locais foram mapeados pela Defesa Civil com base no histórico de ocorrências ou por estarem localizados em áreas de risco.

Legenda: Ao todo, 41 canais receberão ações preventivas para evitar inundações Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Assistência às arboviroses

Um total de 20 unidades de saúde foram readequadas para atendimentos de pacientes com arboviroses, ou seja, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a titular da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a médica Ana Estela Leite, esses espaços receberam equipamentos para se tornarem referência nesse atendimento.

"Nós adequamos as unidades para ser referência nos atendimentos com arboviroses. A gente coloca medicamentos, salas de observação para hidratação, estrutura para uma agilidade maior dos exames para podermos avaliar aquele paciente com suspeita de arboviroses no mesmo dia", diz Ana Estela Leite.

Entre as ações preventivas, a secretaria destacou ainda a meta de vistoriar quase 500 mil imóveis em bairros com maior risco por amostragem de infestação do mosquito. As visitas começarem em dezembro e vão até o mês de fevereiro.