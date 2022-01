Dois voos previstos para pousar no Aeroporto de Fortaleza são desviados por causa das fortes chuvas

Dois pousos previstos para pousarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza na manhã desta terça-feira (11), foram desviados e tiveram a aterrissagem direcionada para outras capitais do Nordeste. Segundo a Fraport, que administra o aeroporto, a razão para os desvios dos voos G31801, vindo de Belém (PA) que pousou em Natal, e do G31828, vindo de Manaus (AM), com aterrissagem desviada para Teresina, foram as condições meteorológicas.

Os aviões tinham pouso previstos para às 5h50 e 6 horas, respectivamente. Até às 7 horas da manhã desta terça, choveu 65.8 milímetros em Fortaleza. O bairro aeroporto registrou um forte concentração de chuvas e teve o céu com bastante nuvens.

Previsão do tempo

Segundo a previsão da Funceme, nesta terça-feira (11), Fortaleza terá o céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva.

Imagens do Radar Meteorológico do órgão registado às 7h mostram uma forte concentração de nuvens sobre a Capital e também boa parte da região do Cariri