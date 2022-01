Chuva forte em Fortaleza alaga ruas e provoca bloqueios nesta terça-feira (11)

Fortaleza amanheceu sob forte chuva na manhã desta terça-feira (11), e registra diversos pontos de alagamentos, semáforos sem funcionar e bloqueio em vias da cidade. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registrados 65,8 milímetros de volume pluviométrico no município.

A precipitação provocou a interdição de parte da avenida Heráclito Graça, na altura do cruzamento com a rua Ildefonso Albano, no Centro, por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A orientação é que os motoristas evitem transitar pela área e optem por trajetos alternativos.

Em outro ponto da cidade, no entorno do shopping da Parangaba, as chuvas faziam várias poças. A ciclovia próxima ao local estava completamente alagada. Os pedestres tentavam se desviar, como podiam, dos jatos de água que os carros lançavam quando passavam na avenida Germano Frank. Em toda a ciclovia, o lixo se acumula e acaba entupindo os bueiros. Plásticos e copos descartáveis boiavam no local, completamente alagado.

As avenida Leste Oeste e Clóvis de Matos também registram pontos de acúmulo de água provocado pela atividade pluviométrica.

O bairro da Aerolândia também já sofre com as fortes chuvas. As principais vias do bairro estão alagadas, principalmente próximo à Avenida Rui Barbosa.

Previsão do tempo

Segundo a previsão da Funceme, nesta terça-feira (11), Fortaleza o céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva.

Imagens do Radar Meteorológico do órgão registado às 7h mostram uma forte concentração de nuvens sobre a Capital e também boa parte da região do Cariri. Veja abaixo:

