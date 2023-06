Prefeitura de Fortaleza e Caixa assinam contrato de R$ 250 mi para obras de infraestrutura e saúde

A Prefeitura de Fortaleza anunciou um contrato de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 250 milhões para obras de infraestrutura, saúde e esporte do Município. O recurso faz parte do programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa 2) e foi assinado pelo prefeito José Sarto (PDT) na tarde desta terça-feira (27).

De acordo com o órgão, entre as intervenções contempladas pelo projeto, estão a reforma e construção de postos de saúde, reforma e modernização da UTI do Hospital IJF 1, construção de novos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), ampliação do projeto Hortas Sociais, além da implantação de boxes comerciais em conjuntos habitacionais.

Além disso, o contrato contempla ainda a área do esporte, com a reforma de dois grandes centros esportivos: o Ginásio da Parangaba e o Estádio Municipal do Bom Jardim, com a requalificação e modernização dos espaços.

"Esse recurso do Finisa 2, em especial, de R$ 250 milhões, nós vamos usar para construir novos postos de saúde, para reformar a UTI do IJF 1, além de outras obras importantes para dinamizar a economia de Fortaleza", afirmou o chefe do Executivo municipal.

Modernização de infraestrutura

Segundo a prefeitura, o montante será utilizado para estimular o desenvolvimento econômico de Fortaleza e o empreendedorismo, por meio de obras de infraestrutura voltadas ao comércio local e urbanização.

O financiamento é também destinado à modernização, implantação e reforma de equipamentos na área da saúde, aumentando a quantidade de leitos para atendimento.

"O Finisa da Caixa é uma operação de crédito, que prevê capacidade de pagamento de acordo com a avaliação do município, e ela pode ser aplicada em várias frentes, como saúde, pavimentação, saneamento, iluminação. A Prefeitura define o objeto a ser financiado e a Caixa entra com a estrutura de financiamento", detalhou Elaine Carlos, superintendente da CEF no Ceará.

