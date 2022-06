Preço médio da gasolina no Ceará cai para R$ 7,33; quarta queda seguida

Esta é a quarta semana seguida em que o Ceará apresenta queda de preços no litro da gasolina, de acordo com a pesquisa semanal divulgada neste sábado (4) pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Segundo a pesquisa, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 7,33. Antes, o preço médio era de R$ 7,67.

O posto de combustível em Fortaleza com o menor valor da gasolina cobra R$ 6,85 no litro. Já o valor mais caro encontrado foi de R$ 7,99.

Onde tem gasolina abaixo de R$ 7

Bairro Damas

Posto Petrols

Endereço: Av. João Pessoa, nº 5834

Preço: R$ 6,85

José Bonifácio

Posto Shell

Endereço: Rua Felino Barroso, nº 52

Preço: R$ 6,85​

Bairro de Fátima

Posto Capri

Endereço: Rua Barão de Aratanha, nº 1344

Preço: R$ 6,85

​Dias Macedo

Posto BR

Endereço: Av. Alberto Craveiro, nº 494

Preço: R$ 6,87

Mondubim

Posto BR

Endereço: Av. Radialista João Ramos

Preço: R$ 6,89

​Aldeota

Posto Ipiranga

Endereço: Av. Barão de Studart, nº 1050

Preço: R$ 6,89

Patriolino Ribeiro

Posto Shell

Endereço: Av. Av. Washington Soares, nº 1370

Preço: R$ 6,89

Dionísio Torres

Posto SP

Endereço: Av. Antônio Sales, nº 902

Preço: R$ 6,95

Bela Vista

Posto AFX

Endereço: Av. José Bastos, nº 4632

Preço: R$ 6,99

Luciano Cavalcante

Posto BR

Endereço: Av. Maximiniano da Fonseca, nº 488

Preço: R$ 6,99

Itaoca

Posto BR

Rua Equador, nº 47

Preço: R$ 6,99

Em alguns dos estabelecimentos, os preços são apontados pelos postos como "promocionais".

No último sábado (28), uma ação especial vendeu o litro da gasolina sem impostos, por R$ 4,99, em um posto na Parangaba. A iniciativa chamou a atenção dos motoristas para a carga tributária elevada que incide sobre os combustíveis.