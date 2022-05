Preço médio da gasolina recua R$ 0,09 no Ceará; veja levantamento

O preço médio da gasolina recuou R$ 0,09 no Ceará em uma semana, chegando a R$ 7,46. Além disso, o diesel também sofreu leve redução, de R$ 0,02, com valor médio de R$ 7,39 no estado.

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa leva em consideração os valores de 208 postos de combustíveis entre os dias 22 a 28 de maio.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina ficou em R$ 7,41. O máximo registrado foi de R$ 8,19 e o mínimo de R$ 6,97. Por sua vez, a capital apresentou valor médio de R$ 7,36 para o óleo diesel S10.

O município de Sobral apresentou o maior valor médio para o combustível, de R$ 7,97.

Preço da gasolina em cidades do Ceará

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 7,633

Preço mínimo: R$ 7,480

​Preço máximo: R$ 7,690



FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 7,412

Preço mínimo: R$ 6,970

​Preço máximo: R$ 8,190



ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 7,887

Preço mínimo: R$ 7,880

​Preço máximo: R$ 7,890

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 7,454

Preço mínimo: R$ 7,140

​Preço máximo: R$ 7,690

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 7,336

Preço mínimo: R$ 7,190

​Preço máximo: R$ 7,890

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 7,975

Preço mínimo: R$ 7,890

​Preço máximo: R$ 7,999